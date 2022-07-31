На конец июля в Польшу въехало более пяти миллионов украинцев

С начала спецоперации России на Украине в Польшу выехало 5,15 млн украинских беженцев.

Польская пограничная служба сообщает, что 3,25 миллиона украинцев предпочли вернуться домой.

По информации «стражей граничных» в субботу в Польшу выехало 25,4 тыс. человек, а в Украину вернулись 29,9 тыс. человек.

ПО подсчетам польских властей республика потратила на украинских беженцев около 2,Ю,1 млрд долларов или 1% от ВВП страны.