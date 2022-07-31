Климатолог Билл МакГуайр предупреждает, что мир скоро станет неузнаваемым из-за изменений климата

В своей новой книге известный британский климатолог Билл МакГуайр отмечает, что рекордная жара, смертоносные наводнения и другие экстремальные погодные явления – это только начало климатического кризиса.

Он утверждает, что после многих лет игнорирования предупреждений ученых уже слишком поздно, чтобы избежать катастрофических последствий изменения климата.

МакГуайр говорит, что погода начнет регулярно превосходить текущие экстремальные значения, несмотря на цели правительства по снижению выбросов углерода.

По его словам, многие ученые-климатологи боятся будущего гораздо больше, чем они готовы признать публично. МакГуайр считает, что их нежелание признать тщетность нынешних действий по борьбе с изменением климата только ухудшает ситуацию.

Ученый полагает, что сейчас нужно сосредоточиться не на нулевом уровне выброса, которые никак не повлияют на нынешний курс изменения климата, а на адаптации к «тепличному миру».

МакГуайр рекомендует начать предпринимать действия, чтобы попытаться создать благоприятные условия в материальном плане.

На этой неделе демократы в Сенате США одобрили законопроект, предусматривающий сокращение выбросов углерода на 40% к 2030 году.

По тому же документу 369 млрд долларов планируется направить на реализацию программ в области энергетики и климата.