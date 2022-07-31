Новая морская доктрина РФ допускает начало военных действий в интересах России

По новой морской доктрине России допускается начало боевых действий в интересах России.

Согласно новой морской доктрине Российской Федерации, которую подписал президент страны Владимир Путин, Россия может применять силу в своих интересах.

Это касается ситуаций в мировом океане, в которых Россия исчерпала "дипломатические возможности".

"РФ может применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане при исчерпании дипломатических возможностей", - передает "Интерфакс".

Также отмечается, что курс Соединенных Штатов на доминирование в мировом океане является главной угрозой безопасности России.