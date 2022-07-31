Новая морская доктрина РФ допускает начало военных действий в интересах России
По новой морской доктрине России допускается начало боевых действий в интересах России.
Согласно новой морской доктрине Российской Федерации, которую подписал президент страны Владимир Путин, Россия может применять силу в своих интересах.
Это касается ситуаций в мировом океане, в которых Россия исчерпала "дипломатические возможности".
"РФ может применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане при исчерпании дипломатических возможностей", - передает "Интерфакс".
Также отмечается, что курс Соединенных Штатов на доминирование в мировом океане является главной угрозой безопасности России.
Опубликовано: Николай Скира
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