Диетолог NY Nutrition Group Лиза Московиц назвала главные мифы о шоколаде
Шоколад – один из самых вкусных и популярных продуктов во всем мире. Но вокруг него существует немало утверждений, которые на самом деле являются мифами.
Диетолог Лиза Московиц из NY Nutrition Group говорит, что один из таких мифов – это вред шоколада для здоровья.
На самом деле в нем содержится множество питательных веществ, полезных для организма. Это, например, антиоксиданты, которые борются со стрессом и замедляют старение, а также железо.
Говорят, что шоколад нельзя есть тем, кто хочет похудеть. На самом деле употребление продукта может прекрасно вписаться в план здорового похудения, особенно если речь идет о темном шоколаде.
Но в этом случае количества шоколада нужно ограничить. Несколько кусочков лакомства поднимут настроение и помогут избежать переедания.
Считается, что шоколад повышает уровень сахара в крови и способствует развитию диабета. Это правда, но лишь отчасти.
В продукте есть еще и антиоксиданты, которые препятствуют диабету, однако шоколад действительно повышает сахар. Чтобы избежать негативных последствий, стоит обращать внимание на состав шоколадки.
Иногда шоколад винят в негативном воздействии на кожу и появлении прыщей. Но нет ни одного исследования, которое бы подтверждало связь между прыщами и шоколадом.
Риск появления прыщей определяется типом кожи, способами ухода за ней, используемыми косметическими средствами и еще десятками факторами, но шоколад не входит в их число.
Опубликовано: Светлана Репина
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