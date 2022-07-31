Как настойка из чесночных стрелок помогает спасать посадки от насекомых-вредителей

Возможности обычных чесночных стрелок в борьбе с вредителями на грядках часто бывают недооценены садоводами и огородниками.

В последнее время стала все более явственной тенденция среди садоводов и огородников использовать вместо химикатов удобрения и средства борьбы с вредителями естественного происхождения, что не может не радовать.

Но все же далеко не все борцы за урожай знают эффективные и экологически чистые рецепты составов, которые помогают сохранять здоровье растений и будущий урожай, и при этом не рисковать ни их здоровьем, ни здоровьем людей.

Среди таких рецептов следует отметить настой, приготовленный на чесночных стрелках, который обладает весьма выраженным инсектицидным действием. А все потому, что это растение содержит даллитсульфит, эфиры и фитонциды, которые отпугивают гусениц, поедающих листву, личинок и паутинного клеща. И, кроме того, средство хорошо помогает бороться с различными заболеваниями растений.

Это, однако, будет справедливо только в том случае, если при приготовлении раствора вы станете учитывать проблему и разновидность насекомого-вредителя, борьба с которым сейчас для вас наиболее актуальна. Чесночные стрелки хорошо помогут в борьбе с мокрицей, тлей, трипсами, капустной белянкой и личинками пылильщика, а также с различного рода заболеваниями грибковой природы.

Обработка производится комплексная. Опрыскивать нужно не только сами листья целевой культуры, но и все посадки вокруг. Но, чтобы не нанести растениям вред, необходимо соблюдать дозировки и рецептуру.

Орошение рекомендуется производить в сухую погоду при минимальной ветрености утром или вечером. Длительность одного цикла составляет три дня, потом следует недельный перерыв, и, если сохраняется в том потребность, орошение можно провести повторно.

Чтобы избавить посадки от морковной и луковой мушки, потребуется двести граммов пропущенных через мясорубку чесночных стрелок, шестьдесят граммов натертого хозяйственного мыла и десять литров воды. Все это перемешивается и готово к использованию. Рецепт особенно хорош для обработки садовых культур до начала вегетации.

А вот от тли, клещей и муравьев поможет такая рецептура. Нужно будет измельчить полкилограмма чесночных стрелок, залить тремя литрами воды, настоять пять суток, отфильтровать полученный раствор и влить его в десятилитровое ведро воды. Перед обработкой в раствор добавляется пятьдесят граммов мыла и аналогичное количество тертого табака.

Для борьбы с другими насекомыми-вредителями можно применять немного другой рецепт. В трехлитровую банку нужно положить полкилограмма чесночных стрелок, залить их водой, настоять четыре дня и поместить в погреб, где раствор может храниться до пяти недель. Перед обработкой нужно будет растворить в ведре воды сорок граммов мыла и влить треть стакана концентрата.