МВФ пока не будет помогать вывести Шри-Ланку из экономического кризиса

Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что соглашение с Международным валютным фондом, которое поможет вывести обанкротившуюся страну из экономического кризиса, было перенесено на сентябрь из-за беспорядков в последние недели.

Это его первое выступление после того, как он был назначен на президентский пост парламентом страны. Ранее Ранил Викремесингхе был премьер-министром и участвовал в обсуждении соглашения с фондом.

Викремесингхе был избран, чтобы завершить пятилетний срок своего предшественника Готабая Раджапакса. Тот бежал в Сингапур после того, как протестующие, разгневанные экономическими трудностями, штурмовали его официальную резиденцию и заняли несколько ключевых правительственных зданий.

Викремесингхе сказал, что разговаривал с МВФ о пакете мер по спасению, который не продвигался после последних событий в стране.

В апреле Шри-Ланка объявила, что приостанавливает выплату своих иностранных кредитов из-за серьезной нехватки иностранной валюты.

Островное государство должно 51 млрд долларов внешнего долга, из которых 28 млрд долларов должны быть выплачены к 2027 году. Валютный кризис привел к нехватке многих важных импортных товаров, таких как топливо, лекарства и газ для приготовления пищи.

Викремесингхе предложил 225 законодателям в парламенте, чтобы они присоединились к нему в многопартийном правительстве.

Он заявил, что обвинение бывших лидеров не решит проблему, но все должны собраться вместе, чтобы остановить дальнейшее падение страны.