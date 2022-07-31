Диетолог Root Nutrition & Education Жаннет Кимзал назвала эффективные способы быстро похудеть к свадьбе
Перед свадьбой невесты часто хотят сбросить лишний вес, чтобы как можно лучше выглядеть в платье. Это вполне возможно, если придерживаться некоторых правил.
Диетолог Root Nutrition & Education Жаннет Кимзал говорит, что похудение может быть быстрым и безопасным. Несмотря на стресс, похудеть возможно всего за месяц.
Первый способ – есть больше овощей, чтобы увеличить потребление клетчатки. Она помогает дольше сохранять чувство сытости и благотворно влияет на работу кишечника.
Добавление хотя бы одной порции овощей к каждому приему пищи поможет увеличить потребление клетчатки и питательных веществ. Это будет способствовать потере веса.
Один из способов похудеть – обеспечить нужно количество белка в своем рационе, причем в каждом приеме пищи. Количество белка зависит от пола и занятий спортом.
Желательно отказаться от газированных напитков. Это плохо влияет и на здоровье, и на вес. Отказ от любых подслащенных напитков ускоряет похудение. То же относится и к диетическим напиткам.
Есть нужно осознанно, не отвлекаясь на телевизор, телефон или компьютер. Это позволяет вовремя почувствовать сытость и не есть лишнего.
Диетолог рекомендует сосредоточиться на своем самочувствии, а не зацикливаться на похудении как на конечной цели.
Опубликовано: Светлана Репина
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