Огородники рассказали, как правильно сажать и выращивать позднюю капусту

Капусту сажают практически на каждом огороде. Но у огородников бывают и проблемы при ее выращивании.

Подбор участка для посадки капусты поздних сортов:

При подборе места для выращивания поздней капусты желательно предпочесть тот участок, на который днем больше падает солнечных лучей. Также немаловажным условием считается то, что должно быть углубленное (не меньше двух метров) залегание грунтовых вод.

Хоть поздняя капуста любит влагу, застой воды пагубно влияет на нее, может способствовать гниению корешков.

Кроме того, огромную роль в развитии поздней капусты играют растения-предшественники.

Лучшими из них являются:

бобовые, зерновые растения;

огурцы;

помидоры;

лук;

морковь.

Капусту сажать на той грядке, где она росла раньше, возможно, не раньше чем спустя четыре года. Но если она переболела «Килой», то спустя примерно 7 лет, так как необходимо грунту столько времени, для того чтобы избавиться от спор этого заболевания.

Когда нужно сажать капусту поздних видов в открытую почву:

Точно указать период высадки рассады поздней капусты в открытую почву невозможно, потому что он будет зависеть не только от атмосферных условий в регионе, а и от того, в каком состоянии находится рассада.

Для того чтобы понять, когда лучше сажать капусту на постоянный участок, необходимо учитывать такие критерии:

Температура воздуха – высаживать рассаду капусты поздних видов на неприкрытых грядках разрешается лишь после установления температуры в ночное время 8-10°С. В соответствии с народными приметами, подходящий период для посадки капусты – после того, как отцвели каштаны.

Внешний вид рассады – саженцы капусты пздних сортов к моменту высадки рассады должны иметь не меньше четыре реальных листков. Высота культуры должна быть примерно 20 сантиметров, толщина стебелька – 7 миллиметров. Чаще всего, подобных габаритов достигает рассада спустя 45 суток после высева зерен.

Как правильно сажать рассаду капусты поздних сортов в открытую почву:

Сажать позднюю капусту в открытую почву желательно при пасмурной погоде, желательно – накануне дождя. Тогда сеянцам станет легче приживаться на новом участке. А если пришлось высадить рассаду при солнечной погоде, то 1-ые пару суток после посадки – до того момента, когда укоренятся саженцы – нужно накрывать их газетой либо агроволокном.

Капусту поздних видов высаживать нужно по следующей схеме:

промежуток между культурами в ряду должен быть приблизительно 60 сантиметров;

промежуток между рядками – 70 сантиметров.

Если в осенний сезон вы не успели приготовить грядку, то во время посадки рассады добавьте во все ямки:

30 грамм суперфосфата;

100 грамм древесного пепла;

5 грамм аммиачной селитры;

200 грамм гумуса;

раздробленную скорлупу яйца (она будет защищать культуру от медведки).

Если грунт на месте для посадки хорошо подкормить, то в период высадки достаточно внести в лунку лишь пепел (размером с коробок из-под спичек), а также яичную скорлупу.