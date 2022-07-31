12 истребителей НАТО будут патрулировать небо над Прибалтикой
Боевые самолеты НАТО будут патрулировать небо над Прибалтикой из-за роста напряженности в регионе.
На официальном сайте НАТО появилась информация о том, что небо над Балтикой будут патрулировать самолеты альянса.
Известно о том, что не менее 12 боевых самолетов будут защищать территорию над странами региона.
"Не менее 12 истребителей приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии", - говорится в сообщении.
Операция начнется 1 августа. В ней примут участие истребители из трех стран: Италии, Венгрии, а также Германии.
Опубликовано: Николай Скира
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