Огородники рассказали, как правильно удобрять почву биогумусом
Сегодня мы поговорим о повышении плодородности почвы с помощью биогумуса. Биогумус – удобрение, которое является результатом работы красных калифорнийских червей на органикой.
Полезные свойства:
Благодаря натуральному происхождению, удобрение имеет натуральный земляной запах и отлично удобряет грунт. Содержит макро- и микроэлементы, высокий процент питательных веществ витамины и гормоны роста.
Как следствие, биогумус оказывает на растения такие полезные свойства, как:
повышение иммунитета к заболеваниям
способствует росту, укреплению и развитию корневой системы
ускорение развития плодов и улучшение их вкуса, повышение плодоносности
блокирует накопление нитратов
Важное наблюдение: удобрение не перенасыщает грунт. Почва забирает то количество питательных веществ, которое ей нужно.
Применение биогумуса:
Универсальная органическая подкормка выпускается в двух форматах – сухой и жидкий. Сухой биогумус оптимально подходит для взращивания огородных культур и удобрения цветов.
Стоит обратить внимание, что в сухом виде подпитку разумнее использовать на открытых участках, так как структура и состав удобрения идеально подходит для размножения мелких насекомых. Для оздоровления комнатных цветов и растений лучше использовать жидкий вариант удобрения, рекомендую добавлять подкормку не более одного раза в месяц.
На заметку! Зачастую качественный биогумус без добавок найти в специализированных магазинах трудная задача – обычно его продают в смеси с компостом. Лучше поискать подпитку на фермах, специализирующихся на разводе скота.
Рекомендуемые дозировки биогумуса:
Хотя биогумус, как выяснилось опытным путем, не может перенасытить почву и отрицательно повлиять на ее плодородные качества, как и в любом виде удобрения, у него есть рекомендуемые дозировки использования.
Сухую подкормку лучше использовать в следующих пропорциях:
Для картофеля дозировка составляет 200 гр в каждую лунку
Клубнику подпитывают 150 гр для куста
Овощи и зелень – 500 гр на 1 кв.м
Ягодные кустарники подкармливают в соотношении 1,5 кг на посадочную яму
Плодовые деревья удобрять рекомендую от 5 до 10 кг для каждого саженца
Для получения больших урожаев и улучшения плодородности почвы необходимы дополнительные подкормки удобрениями. Исходя из собственного опыта, биогумус является оптимальным удобрением для сохранения свойств грунта.
Опубликовано: Ангелина Крент
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