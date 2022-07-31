Огородники рассказали, как правильно удобрять почву биогумусом

Сегодня мы поговорим о повышении плодородности почвы с помощью биогумуса. Биогумус – удобрение, которое является результатом работы красных калифорнийских червей на органикой.

Полезные свойства:

Благодаря натуральному происхождению, удобрение имеет натуральный земляной запах и отлично удобряет грунт. Содержит макро- и микроэлементы, высокий процент питательных веществ витамины и гормоны роста.

Как следствие, биогумус оказывает на растения такие полезные свойства, как:

повышение иммунитета к заболеваниям

способствует росту, укреплению и развитию корневой системы

ускорение развития плодов и улучшение их вкуса, повышение плодоносности

блокирует накопление нитратов

Важное наблюдение: удобрение не перенасыщает грунт. Почва забирает то количество питательных веществ, которое ей нужно.

Применение биогумуса:

Универсальная органическая подкормка выпускается в двух форматах – сухой и жидкий. Сухой биогумус оптимально подходит для взращивания огородных культур и удобрения цветов.

Стоит обратить внимание, что в сухом виде подпитку разумнее использовать на открытых участках, так как структура и состав удобрения идеально подходит для размножения мелких насекомых. Для оздоровления комнатных цветов и растений лучше использовать жидкий вариант удобрения, рекомендую добавлять подкормку не более одного раза в месяц.

На заметку! Зачастую качественный биогумус без добавок найти в специализированных магазинах трудная задача – обычно его продают в смеси с компостом. Лучше поискать подпитку на фермах, специализирующихся на разводе скота.

Рекомендуемые дозировки биогумуса:

Хотя биогумус, как выяснилось опытным путем, не может перенасытить почву и отрицательно повлиять на ее плодородные качества, как и в любом виде удобрения, у него есть рекомендуемые дозировки использования.

Сухую подкормку лучше использовать в следующих пропорциях:

Для картофеля дозировка составляет 200 гр в каждую лунку

Клубнику подпитывают 150 гр для куста

Овощи и зелень – 500 гр на 1 кв.м

Ягодные кустарники подкармливают в соотношении 1,5 кг на посадочную яму

Плодовые деревья удобрять рекомендую от 5 до 10 кг для каждого саженца

Для получения больших урожаев и улучшения плодородности почвы необходимы дополнительные подкормки удобрениями. Исходя из собственного опыта, биогумус является оптимальным удобрением для сохранения свойств грунта.