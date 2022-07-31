Огородники рассказали, как формировать куст перца для большого урожая

Сладкий перец — вкусный овощ, используемый во многих блюдах и заготовках. Он растет в любой климатической зоне.

Для чего формируют кусты:

Надземная часть растений должна формироваться правильно, иначе вырастет много отростков, которые будут забирать питательные вещества, но образовать завязь не смогут. При большой густоте веток солнечные лучи плохо проникают к завязям.

С помощью обрезки можно корректировать густоту веток и листьев растения. За компактными кустиками легче ухаживать, чем за объемными кустами. Обрезка способна ускорить плодоношение и дать возможность получить хороший крупный урожай.

Формирование куста:

Как только появится первый цветок — можно формировать куст. Необходимо учитывать, что высота растения при формировании должна составлять не менее 0,2 м. Процесс осуществляется поэтапно и завершается за 1,5 месяца до полного созревания урожая.

Процесс включает несколько этапов:

Удаление коронного бутона.

Обрезка листвы и бесплодных побегов.

Прищипывание.

Удаление коронного бутона:

Коронный бутон — это почка на верхушке ствола, которая образуется при высоте растения 20 см. Как только появился коронный бутон, образуется первое разветвление на два крепких побега.

Для дальнейшего развития куста эту первую завязь — коронный бутон — убирают. Если первую завязь оставить, кустик перца замедлит свое развитие, направляя все силы на образование первого плода.

Удалить коронный бутон следует до цветения.Для сбора качественных семян коронный бутон можно оставить на нескольких кустиках.

Обрезка листвы и бесплодных побегов:

Когда на кусте вырастают 10-12 листьев, необходимо убирать лишние ответвления и оставлять побеги с цветочными бутонами. Появляющиеся густые побеги, которые находятся ниже места разветвления основного побега, необходимо убирать.

Если листьев слишком много и они затеняют цветы и плоды — их обрезают. Целесообразно оставлять два листа на один плод. Отмирающие листья удаляют, т. к. они провоцируют развитие болезней.

Убирать лишнюю листву требуется регулярно, пока продолжается рост куста вверх, для перца это 1 м.

Прищипывание:

Необходимо прищипнуть макушки веточек, на которых есть 2-3 листа — рост побега приостанавливается. Затем побег снова начинает расти и требуется новое прищипывание.

Эта процедура останавливает образование лишних побегов и листвы и усиливает рост тех ветвей, на которых вызревают плоды перца.

Уход за растениями после формирования:

Любая обрезка является стрессом для растения. После формирования кустов полив осуществляют теплой водой 1-2 раза в неделю. Воду используют отстоявшуюся дождевую. Орошение целесообразно проводить утром и вечером. Можно подкормить растения калийными удобрениями.

Для сохранения влаги вокруг кустов проводят мульчирование — торф, солома, сено. Для высокорослых и среднерослых сортов, высота которых от 0,6 м, делают подвязку к опоре.

Возможные ошибки огородников:

При грамотном проведении обрезания перец активнее растет и развивается.

При обрезании необходимо учитывать особенности:

Не следует формировать кусты в жаркие и дождливые дни.

Если растения ослаблены, обрезку можно проводить только после их восстановления.

Правильно сформированные кусты позволяют получить высокий урожай этих вкусных и полезных овощей.