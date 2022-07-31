НАТО объявило об отправке дополнительных войск в Прибалтику
НАТО будет перебрасывать в Прибалтику дополнительные силы для патрулирования неба.
На официальном сайте Североатлантического альянса появилась информация о переброске дополнительных сил в Прибалтику.
Минимум 12 истребителей, представляющих Германию, Италию и Венгрию отправятся в регион.
Они будут заниматься патрулированием воздушного пространства над странами Балтийского региона.
Известно, что к маневрам западные пилоты приступят уже завтра, первого августа.
"Не менее 12 истребителей приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии", - передает пресс-служба НАТО.
Опубликовано: Николай Скира
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