НАТО объявило об отправке дополнительных войск в Прибалтику

НАТО будет перебрасывать в Прибалтику дополнительные силы для патрулирования неба.

На официальном сайте Североатлантического альянса появилась информация о переброске дополнительных сил в Прибалтику.

Минимум 12 истребителей, представляющих Германию, Италию и Венгрию отправятся в регион.

Они будут заниматься патрулированием воздушного пространства над странами Балтийского региона.

Известно, что к маневрам западные пилоты приступят уже завтра, первого августа.

"Не менее 12 истребителей приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии", - передает пресс-служба НАТО.