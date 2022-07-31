Facebook, Twitter и Google могли заблокировать в Индонезии, но они успели зарегистрироваться по новым правилам

Правительство Индонезии ввело обязательную регистрацию для местных и зарубежных технологических компаний. Многие из них успели зарегистрироваться в последний момент.

Новые правила лицензирования позволяют властям страны удалять контент с платформ. Деятельность компаний, не получивших лицензию вовремя, будет признана в Индонезии незаконной.

Считается, что нововведения приняты в преддверии предстоящих выборов, которые состоятся в стране в 2024 году.

Власти называют основной целью изменений уменьшение распространения фейковых новостей и дезинформации.

Власти намерены удалять контент, который они считают незаконным, неуместным или который «нарушает общественный порядок».

В срочном порядке контент будет удаляться в течение 4 часов. В остальных случаях на это будут отводить сутки.

Зарегистрироваться успели более 5900 местных компаний и более 100 иностранных. Facebook, Instagram и WhatsApp, а также Twitter и Google прошли регистрацию в последний день.

Выступая перед журналистами, генеральный директор по информационным приложениям Семуэль Абриджани сообщил, что правительство выпустило предупреждение более шести месяцев назад как для местных, так и для иностранных технологических компаний.