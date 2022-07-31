ВСУ сообщают о массовых поломках немецких гаубиц PzH 2000

Вооруженные силы Украины жалуются на то, что немецкие гаубицы PzH 2000 массово выходят из строя.

Украинские солдаты, которые находятся на линии фронта, сообщают о массовых отказах немецких гаубиц PzH 2000, поставленных в рамках военной помощи.

Все дело в том, что данные самоходные артиллерийские установки рассчитаны на 100 выстрелов в день.

Разумеется, проблема заключается в том, что украинские солдаты значительно превышали эту норму, на фоне чего электроника начала выдавать ошибки.

Теперь Германия намерена отправлять в Украину запчасти для гаубиц, а также наладить в Польше процесс ремонта техники.