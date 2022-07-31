Дачники рассказали, что делать с испорченным сахаром

Сахар может испортиться по самым разным причинам. Например, в сахарницу случайно попала вода или крупинки начали слипаться из-за неправильных условий хранения.

Добавить сахар в консервацию:

Продукт, в который случайно попала вода, вряд ли испортится моментально, хотя и утратит свой первоначальный вид. Такой сахар смело можно включать в состав варенья, джемов, компотов, сиропов и любых других видов консервов, которые предполагают наличие в своем составе сладкого продукта.

Единственная сложность заключается в том, что слипшийся сахар труднее отмерить, и он будет медленнее растворяться. Но в процессе тепловой обработки все потенциальные бактерии погибнут, и вы получите продукт, ничем не отличающийся от варианта с обычным сахаром.

То же самое можно сказать и о сахаре, крупицы которого начали слипаться из-за неправильных условий хранения.

Использовать сахар как усилитель роста растений:

Конечно же, самостоятельно сахар вряд ли справится с такой задачей. А вот в составе "трио" с дрожжами и водой окажет вполне действенный эффект. Не будет большой ошибкой добавить к дрожжам и сахар, случайно просыпавшийся на столешницу или на пол: конечный "продукт" от этого не пострадает.

Однако следует помнить, что дрожжи с сахаром сложно назвать полноценной подкормкой, поскольку в ней нет необходимых растениям питательных веществ.

Но как стимулятор роста этот "ансамбль" работает хорошо. Однако вносить дрожжевую смесь рекомендуется при температуре грунта не ниже 12-15°C и только в тех местах, куда ранее было внесено много органики – компоста, перепревшего навоза либо биогумуса.

Добавить сахар в состав органического удобрения:

Что касается стимуляторов роста, то сахар станет отличным компонентом таких "кладезей" органики, как травяной настой или компост, если предварительно развести кристаллы в воде. Добавление сахара поможет ускорить процесс созревания удобрений.

Но даже если вы не готовите на своей даче ни того, ни другого, то 1 ч.л. сахара, растворенного в 1 л воды, окажет положительное влияние на развитие корневой системы домашних растений, если полить их таким раствором. Но проводить процедуру цветоводы рекомендуют не чаще одного раза в месяц, исключая период покоя растений.

При помощи сахара привлечь на участок насекомых-опылителей:

Иногда растениям в саду и огороде не хватает опыления. Чтобы исправить ситуацию, стоит опрыскать цветущие растения "сахарной водой". Для этого надо развести в 10 л воды 150 г сахара.

Сладкое угощение привлечет на ваш участок пчел, которые решат проблему опыления. Причем пчелам неважно, садились ли на этот сахар мухи и "инспектировали" ли его мыши.

Добавить сахар в вазу с цветами:

Этот способ продлить свежий вид срезанным цветам известен с незапамятных времен. Чтобы помочь букету в вазе дольше оставаться привлекательным, после наполнения сосуда водой добавьте туда 1 ч.л. сахара на каждый литр жидкости. Хорошо перемешайте и после этого поместите в вазу букет. Усилить эффект поможет добавленная туда же 1 ст.л. уксуса.

Очистить руки от грязи при помощи сахара:

Иногда, заработавшись на даче, мы вдруг обнаруживаем, что вымыть руки нам просто нечем. И вариант "потереть ладони сыпучим материалом" придется очень кстати хотя бы для первичной очистки ладоней от налипшего грунта или пыли. А уж потом можно использовать и все остальные "народные" средства для рук и ногтей.