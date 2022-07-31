Spiegel: Отправленные в Украину гаубицы PzH 2000 массово выходят из строя
Немецкое издание Spiegel пишет, что гаубицы PzH 2000 массово выходят из строя.
Немецкое известное издание Spiegel сообщает, что самоходные артиллерийские установки PzH 2000 которые Бундесвер поставил Вооруженным силам Украины, массово выходят из строя.
Причиной такой ситуации стало то, что данные установки рассчитаны лишь на 100 выстрелов в день, в украинская армия эту норму превысила.
После нескольких недель такого превышения компьютеры "самоходок" начали выдавать сообщения об ошибках и отказах системы. Орудия попросту перестали стрелять.
Spiegel передает, что Германия пообещала поставить в Украину запчасти для вышедших из строя установок, а также открыть в Польше пункт по их ремонту.
Опубликовано: Николай Скира
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