Дачники рассказали, зачем нужно прививать вишню на сливу
Начинающие садоводы нередко задаются вопросом, как правильно привить вишню на сливу и зачем это нужно.
Достоинства и недостатки прививания:
Прививку проводят для того, чтобы наделить дерево новыми полезными качествами или даже создать новое растение. Прививка вишни на сливу также способствует улучшению свойств вишневого дерева.
К положительным результатам этого действия относятся:
Укрепление здоровья вишни, резистентность дерева к различным заболеваниям.
Приобретение деревом способности выдерживать сильные морозы.
Получение сладкого, приятного и мягкого вкуса плодов вишни и общее улучшение их вкуса.
Уменьшение сроков созревания урожая и возможность получить первые плоды через один год.
Возможность собрать несколько сортов плодов с одного растения.
Прививка вишни на сливу имеет и минусы.
Их немного, но стоит обратить на них внимание:
Проводить прививку достаточно сложно.
Низкая вероятность того, что черенок приживется.
Необходимость обеспечивать более тщательный уход за деревом.
Время проведения процедуры:
Такую прививку нужно проводить весной, когда начинается сокодвижение. В это время начинают набухать почки. Снег в этот период может еще лежать, но если почки набухли, то соки уже движутся, а кора легко режется. Именно тогда черенок приживается лучше всего. В летнее время проводить прививку можно, но результат будет не таким хорошим.
Популярные методы прививки:
Существует три приема вживления привоя, которые дают самый лучший результат.
Это:
копулировка;
в расщеп;
за кору.
Суть копулировки:
Этот способ является самым распространенным. Именно он используется для прививки огромного числа деревьев в питомниках или садоводствах.
План действий такой:
На сливовом дереве делается боковой срез.
Похожий срез производится на вишневом черенке.
Сделанные срезы совмещаются, и проводится обработка садовыми варами.
Лентой или скотчем проводится закрепление черенка.
Суть способа в расщеп:
Этот метод позволяет сразу нескольким веточками вишни прижиться в одном подвое сливы.
Чтобы все получилось, нужно действовать строго по плану и соблюдать правила, представленные ниже:
Слива должна расти от одного до двух лет и иметь ствол в диаметре от 6 до 8 сантиметров.
Черенки для прививки нужно приготовить осенью. Они должны иметь 2-3 почки, а их длина составлять менее 10 сантиметров. Хранить их следует в темном холодном месте, предварительно завернув во влажную ткань, мокрые опилки либо песок.
На ветке с диаметров 5-7 сантиметров необходимо сделать разрез, глубина которого – 3-5 сантиметров. Затем в расщеп нужно вставить отвертку или нож.
На черенках внизу сделать клиновидные срезы, подходящие по размеру расщепу.
Затем привой вставляется в подготовленный расщеп.
Когда все сделано, нужно провести обработку места вживления с помощью вара. А после зафиксировать все посредством ленты или кусочка ткани.
Суть способа прививки за кору:
Чтобы воспользоваться этим методом, нужно подобрать сливу, имеющую гладкую кору без повреждений. Ветви для подвоя должны иметь от 5 до 8 почек, а их диаметр быть меньше 3-4 сантиметров.
Аккуратно, стараясь не надломить кору, нужно сделать насечку вглубь.
Вишневый черенок следует подбирать короче 20 сантиметров. Диаметром он должен быть в 2 раза меньше донора.
Внизу черенка нужно сделать косой срез, который будет совпадать со сделанной в коре сливы насечкой.
Затем необходимо аккуратно вставить привой.
Место прививки обработать варом и обмотать толстым слоем ткани.
Опубликовано: Ангелина Крент
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