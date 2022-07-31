Дачники рассказали, зачем нужно прививать вишню на сливу

Начинающие садоводы нередко задаются вопросом, как правильно привить вишню на сливу и зачем это нужно.

Достоинства и недостатки прививания:

Прививку проводят для того, чтобы наделить дерево новыми полезными качествами или даже создать новое растение. Прививка вишни на сливу также способствует улучшению свойств вишневого дерева.

К положительным результатам этого действия относятся:

Укрепление здоровья вишни, резистентность дерева к различным заболеваниям.

Приобретение деревом способности выдерживать сильные морозы.

Получение сладкого, приятного и мягкого вкуса плодов вишни и общее улучшение их вкуса.

Уменьшение сроков созревания урожая и возможность получить первые плоды через один год.

Возможность собрать несколько сортов плодов с одного растения.

Прививка вишни на сливу имеет и минусы.

Их немного, но стоит обратить на них внимание:

Проводить прививку достаточно сложно.

Низкая вероятность того, что черенок приживется.

Необходимость обеспечивать более тщательный уход за деревом.

Время проведения процедуры:

Такую прививку нужно проводить весной, когда начинается сокодвижение. В это время начинают набухать почки. Снег в этот период может еще лежать, но если почки набухли, то соки уже движутся, а кора легко режется. Именно тогда черенок приживается лучше всего. В летнее время проводить прививку можно, но результат будет не таким хорошим.

Популярные методы прививки:

Существует три приема вживления привоя, которые дают самый лучший результат.

Это:

копулировка;

в расщеп;

за кору.

Суть копулировки:

Этот способ является самым распространенным. Именно он используется для прививки огромного числа деревьев в питомниках или садоводствах.

План действий такой:

На сливовом дереве делается боковой срез.

Похожий срез производится на вишневом черенке.

Сделанные срезы совмещаются, и проводится обработка садовыми варами.

Лентой или скотчем проводится закрепление черенка.

Суть способа в расщеп:

Этот метод позволяет сразу нескольким веточками вишни прижиться в одном подвое сливы.

Чтобы все получилось, нужно действовать строго по плану и соблюдать правила, представленные ниже:

Слива должна расти от одного до двух лет и иметь ствол в диаметре от 6 до 8 сантиметров.

Черенки для прививки нужно приготовить осенью. Они должны иметь 2-3 почки, а их длина составлять менее 10 сантиметров. Хранить их следует в темном холодном месте, предварительно завернув во влажную ткань, мокрые опилки либо песок.

На ветке с диаметров 5-7 сантиметров необходимо сделать разрез, глубина которого – 3-5 сантиметров. Затем в расщеп нужно вставить отвертку или нож.

На черенках внизу сделать клиновидные срезы, подходящие по размеру расщепу.

Затем привой вставляется в подготовленный расщеп.

Когда все сделано, нужно провести обработку места вживления с помощью вара. А после зафиксировать все посредством ленты или кусочка ткани.

Суть способа прививки за кору:

Чтобы воспользоваться этим методом, нужно подобрать сливу, имеющую гладкую кору без повреждений. Ветви для подвоя должны иметь от 5 до 8 почек, а их диаметр быть меньше 3-4 сантиметров.

Аккуратно, стараясь не надломить кору, нужно сделать насечку вглубь.

Вишневый черенок следует подбирать короче 20 сантиметров. Диаметром он должен быть в 2 раза меньше донора.

Внизу черенка нужно сделать косой срез, который будет совпадать со сделанной в коре сливы насечкой.

Затем необходимо аккуратно вставить привой.

Место прививки обработать варом и обмотать толстым слоем ткани.