Дачники рассказали, как защитить крыжовник и смородину от мучнистой росы

Еще недавно мучнистая роса поражала в основном крыжовник, чем значительно сдерживала выращивание этой ягоды в наших садах.

Период созревания урожая:

Когда начинается созревание ягод, уделяем внимание в первую очередь агротехническим приемам, а также биологическим средствам защиты. Агротехническими приемами создаем условия, неблагоприятные для развития заболевания. Что это за приемы?

Нормировка кустов. Мучнистая роса крыжовника и смородины не любит яркое солнце, она предпочитает тень, сырость, загущенные посадки. Поэтому обязательно проводим нормировку кустов, убираем лишнюю поросль, которая загущает крону.

Подкормка. Предупреждаем развитие болезни, увеличив в подкормках дозу фосфора и калия. Избыток азота приводит к активному росту молодых побегов, замедленному одревеснению и, как следствие, к повышению восприимчивости растения к мучнистой росе. А вот фосфор и калий – то, что нужно растениям в этот период.

Подъем ветвей. Ветки, которые ложатся на землю, в первую очередь поражаются мучнистой росой и рядом других болезней, причем очень быстро, и уже с них болезнь поднимается выше. Так что поднимаем ветви, сооружаем для них опору вокруг куста. Когда куст хорошо просвечивается солнцем, продувается ветром, то и болезни там не задерживаются.

Биологические препараты:

В период созревания ягод целесообразно применять биологические препараты: Бактоген, Бактофит, Фитоспорин-М, Алирин-Б и другие. Можно использовать и такие грибковые препараты широкого спектра действия, как Триходерма, Боверия, Метаризиум серии Profit.

Да, две последние культуры действуют в основном против вредителей, но, находясь на поверхности листьев растения, они создают некомфортные условия (конкурентную среду) для мучнистой росы и других патогенных грибков, помогая растению справиться с ними.

При использовании средств биологической защиты следует помнить, что применяем их при подходящей температуре воздуха. Слишком высокая температура, жара, инактивирует биопрепараты, и их эффективность резко снижается.

Поэтому обрабатывать растения желательно либо в умеренно теплую погоду (+20-25 град.), либо в вечернее время, чтобы у биопрепаратов было время за ночь «поработать».

Еще момент: биологические средства защиты – это препараты контактного действия. Поэтому, когда мы обработали и прошел дождь, то обработку обязательно повторяем.

Также помним, что в результате обработки вся поверхность листа должна быть покрыта раствором, содержащим споры грибков либо бактерий. Только тогда они смогут действовать максимально эффективно. Конечно, не забываем и про нижнюю сторону листьев.

После сбора урожая:

Когда ягоды собраны, наступает время для «серьезных» препаратов. Как известно, эффективность биологических препаратов от болезней немного ниже, чем у синтетических, т.е. химических.

Поэтому полностью отказываться от химических препаратов не стоит. Особенно если уже есть вспышка заболевания, или выращиваемые любимые сорта восприимчивы к мучнистой росе.

Поэтому после уборки урожая устраиваем своим кустам смородины, крыжовника «хорошую» обработку. Можно использовать Топаз, Топсин-М, Беномил, Тиовит Джет. Они сдерживают развитие не только мучнистой росы, но и целого комплекса других листовых пятнистостей, которые портят здоровье ягодных кустов.

Осенняя обработка:

Обязательно осенью проводим искореняющее опрыскивание раствором мочевины. Дело в том, что возбудитель мучнистой росы прекрасно зимует на пораженных побегах и листьях, чтобы потом весной «воспрянуть» и заразить наши кусты.

Поэтому искореняющая обработка обязательна осенью.

Уборка опавшей листвы также обязательна осенью.

И конечно, вырезаем уже пораженные побеги. Если при осмотре обнаружили, что на какой-то ветке все же завелась мучнистая роса, лучше ее вырезать, удалить и сжечь. Потому что именно с нее болезнь будет расселяться по всем остальным веточкам.