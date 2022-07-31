Сербы и Албанцы в Косово начали собирать ополчение и строить баррикады
В районах Косова, населенных сербами, начали строить баррикады и собирать импровизированное ополчение.
В районах Косова, которые населены Сербами, местное население начало собирать своеобразное ополчение.
Также появляются сообщения о том, что на улицах начали строить баррикады, чтобы не допустить продвижения войск Косова.
Сербские средства массовой информации сообщают о первых раненых в ходе столкновений.
Ранее президент Сербии Вучич заявил, что Косово начнет проведение карательной операции против сербского населения.
Опубликовано: Николай Скира
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