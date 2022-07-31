Президент Сербии Вучич обратился к нации и заявил, что Косово в полночь вторгнется в Сербию
Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации и заявил, что Косово начнет вторжение.
Президент Сербии Александр Вучич экстренно обратился к нации и заявил, что Косово готовит нападение.
"Армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии", - заявил Вучич.
По словам Вучича, Косово в полночь начнет полномасштабное вторжение на территорию Сербии. Сейчас в приграничных районах обеих стран звучат сирены.
Также уже начали появляться сообщения о перестрелках вдоль всей границы и даже о наличии первых раненых среди мирного населения.
В северных районах Косова сербское население начало строить баррикады, чтобы защититься от войск Косова.
Опубликовано: Николай Скира
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