Президент Сербии Вучич обратился к нации и заявил, что Косово в полночь вторгнется в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации и заявил, что Косово начнет вторжение.

Президент Сербии Александр Вучич экстренно обратился к нации и заявил, что Косово готовит нападение.

"Армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии", - заявил Вучич.

По словам Вучича, Косово в полночь начнет полномасштабное вторжение на территорию Сербии. Сейчас в приграничных районах обеих стран звучат сирены.

Также уже начали появляться сообщения о перестрелках вдоль всей границы и даже о наличии первых раненых среди мирного населения.

В северных районах Косова сербское население начало строить баррикады, чтобы защититься от войск Косова.

Опубликовано: Николай Скира

 

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