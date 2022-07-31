Президент Сербии Вучич обратился к нации и заявил, что Косово в полночь вторгнется в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации и заявил, что Косово начнет вторжение.

Президент Сербии Александр Вучич экстренно обратился к нации и заявил, что Косово готовит нападение.

"Армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии", - заявил Вучич.

По словам Вучича, Косово в полночь начнет полномасштабное вторжение на территорию Сербии. Сейчас в приграничных районах обеих стран звучат сирены.

Также уже начали появляться сообщения о перестрелках вдоль всей границы и даже о наличии первых раненых среди мирного населения.

В северных районах Косова сербское население начало строить баррикады, чтобы защититься от войск Косова.