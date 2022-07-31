Огородники рассказали, как защитить капусту от гусениц

Гусеницы и слизни – это опасные вредители капусты, которые могут нанести серьезный ущерб. Если не предпринимать никаких мер по борьбе, гусеницы могут уничтожить до 70% урожая.

Сода:

Сода – это универсальное средство, с которого всегда стоит начинать борьбу со слизнями на участке. На 10 литров теплой воды нужно добавить 200 г пищевой соды.

Важно тщательно перемещать соду, чтобы крупных частиц в воде не оставалось.

Перед применением также следует тщательно перемешать раствор, чтобы не оставалось осадка на дне ведра. Обработку следует выполнять вечером, когда нет жаркого солнца. Такой раствор можно применять на участке несколько раз.

Некоторые советуют применять соду в сухом виде. Для этого ее нужно смешать с мукой в соотношении 1 к 1. Порошком следует обработать почву вокруг капусты. Эффект будет сохраняться, пока сода находится на почве.

Томатная ботва:

Ботва томатов – это универсальное средство для борьбы со многими вредителями. Нужно взять 2 кг свежей зелени и залить 5 литрами воды. Далее ботва проваривается на медленном огне от 40 до 50 минут. Применять можно после остывания, но многие рекомендуют выдержать раствор сутки.

Таким же способом можно приготовить настой из полыни. Положительный эффект заключается в том, что запах полыни губителен для многих садовых вредителей. Обработку можно выполнять ранним утром или вечером.

Уксус:

Приготовления настоя уксуса можно назвать одним из самых простых. 5 столовых ложек уксуса размешиваются в 10 литрах воды. Далее нужно обработать кусты, используя обычную лейку. Вода должна быть комнатной температуры, холодную применять недопустимо.

Уксус хорошо борется с вредителями, но важно помнить об ограниченном действии. К примеру, после обработки уксуса, кусты будут защищены только несколько дней. Далее начнет испарятся аромат, соответственно эффект станет малозаметным.

Для приготовления настоя следует смешать:

10 литров воды.

400 г золы.

300 г хозяйственного мыла.

Хозяйственное мыло – это ключевой ингредиент, так как он усиливает эффект склеивания. После добавления всех ингредиентов, следует подождать сутки, чтобы он хорошо настоялся. Завершающий этап – это опрыскивание капусты и почвы.

Нашатырный спирт:

Так как слизней отпугивают сильные ароматы, можно применять нашатырный спирт. Концентрацию нашатырного спирта следует подбирать ответственно.

Если превысить концентрацию, можно нанести ущерб растениям. Этот метод используют не так часто, ведь нашатырный спирт быстро теряет свойства на открытом воздухе.