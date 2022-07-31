У Анатолия Чубайса начали отказывать руки и ноги, он в реанимации

Анатолий Чубайс попал в больницу одной из европейских клиник с серьезными проблемами.

Анатолий Чубайс, ранее занимавший пост специального представителя президента Российской Федерации Владимира Путина, попал в одну из европейских медицинских учреждений.

Об этом сообщила в своей официальном телеграм-канале бывший кандидат а президенты РФ Ксения Собчак.

По ее словам, у Анатолия Чубайса начали отказывать руки и ноги. Врачи сообщают, что у него диагностирована болезнь Гийена-Барре.

Ранее Чубайс осудил специальную военную операцию на территорию Украины, а затем покинул Россию, уехав в Европу.

Опубликовано: Николай Скира

 

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