У Анатолия Чубайса начали отказывать руки и ноги, он в реанимации
Анатолий Чубайс попал в больницу одной из европейских клиник с серьезными проблемами.
Анатолий Чубайс, ранее занимавший пост специального представителя президента Российской Федерации Владимира Путина, попал в одну из европейских медицинских учреждений.
Об этом сообщила в своей официальном телеграм-канале бывший кандидат а президенты РФ Ксения Собчак.
По ее словам, у Анатолия Чубайса начали отказывать руки и ноги. Врачи сообщают, что у него диагностирована болезнь Гийена-Барре.
Ранее Чубайс осудил специальную военную операцию на территорию Украины, а затем покинул Россию, уехав в Европу.
Опубликовано: Николай Скира
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