Дачники рассказали, как избавиться от мышей в доме
Появление грызунов в дачном доме – это не редкость, поэтому стоит разобрать самые популярные методы борьбы.
Ловушки из стеклянных банок:
Метод можно назвать гуманным, так как после попадания в ловушку грызун остается живым. Его не следует применять, если длительное время дача простаивает.
Простой пример: грызун может попасть в ловушку, погибнет и начнет гнить, издавая неприятный аромат.
Сделать ловушку просто: нужно взять стеклянную банку от 3 литров. Смазать ее внутри маслом, создавая скользкую поверхность. А на дно укладывается приманка, это может быть: хлеб, зерно или различные крупы.
Банка устанавливается под углом 30 градусов на опору. Это важно делать для того, чтобы грызун могут легко попасть вовнутрь, но не смог выбраться.
Клей от мышей:
Метод точно нельзя назвать гуманным. Дело в том, что, попадая в клей, мыши будут пытаться выбраться всеми силами и медленно погибать. Также на клеевую основу могут повестись домашние любимцы.
Клеевой состав лучше покупать в специализированных магазинах. Его можно сделать самостоятельно, однако эффективность будет существенно ниже, и этот момент следует четко понимать.
Пижма:
Грызуны не переносят сильных и резких запахов. Если разложить несколько веточек пижмы в местах, где могут обитать зверьки, они их начнут обходить стороной.
Пижму рекомендуется выкладывать там, где применение яда недопустимо, сюда можно отнести: продукты питания, лекарства и другие. Чтобы эффект от применения сохранялся, пижму следует регулярно обновлять.
Древесная зола:
Грызуны не переносят щелочь, так как она сильно разъедает лапки и создает дискомфорт. Поэтому есть простой способ: нужно посыпать древесной золой в местах, где могут находиться грызуны.
Этот метод есть смысл применять, когда в дачном домике не живут. На 10 квадратных метров нужно использовать около ведра золы. Минус этого метода очевиден, так как золу со временем придется убирать, а она начнет забиваться в углы и другие труднодоступные места в доме.
Обычная мышеловка и арахисовое масло:
Мыши прекрасно осознают опасность мышеловок. Если их постоянно устанавливать, со временем они просто перестанут работать.
Чтобы этого не случилось, необходимо устанавливать приманку посредине, а края обмазывать арахисовым маслом. Благодаря этому получится усыпить бдительность, и зверьки начнут чаще попадать в ловушки.
Гранулы:
Применяя гранулы, сразу следует позаботиться о домашних животных, которые могут случайно ими полакомиться.
Гранулы от мышей рекомендуется применять в качестве дополнительного способа во время борьбы. Как полноценный метод лучше не использовать, так как со временем грызуны начнут настораживаться при их виде.
Серная дымовая шашка:
Серную дымовую шашку не рекомендуется использовать в доме. Она идеально подойдет для погреба, хозяйственных помещений или гаража.
Суть метода: при зажигании шашки, начнет выделяться сернистый ангидрид. Он опасен даже для человека, поэтому эффект для зверьков будет колоссальным.
Опубликовано: Ангелина Крент
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