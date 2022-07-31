Дачники рассказали, как избавиться от мышей в доме

Появление грызунов в дачном доме – это не редкость, поэтому стоит разобрать самые популярные методы борьбы.

Ловушки из стеклянных банок:

Метод можно назвать гуманным, так как после попадания в ловушку грызун остается живым. Его не следует применять, если длительное время дача простаивает.

Простой пример: грызун может попасть в ловушку, погибнет и начнет гнить, издавая неприятный аромат.

Сделать ловушку просто: нужно взять стеклянную банку от 3 литров. Смазать ее внутри маслом, создавая скользкую поверхность. А на дно укладывается приманка, это может быть: хлеб, зерно или различные крупы.

Банка устанавливается под углом 30 градусов на опору. Это важно делать для того, чтобы грызун могут легко попасть вовнутрь, но не смог выбраться.

Клей от мышей:

Метод точно нельзя назвать гуманным. Дело в том, что, попадая в клей, мыши будут пытаться выбраться всеми силами и медленно погибать. Также на клеевую основу могут повестись домашние любимцы.

Клеевой состав лучше покупать в специализированных магазинах. Его можно сделать самостоятельно, однако эффективность будет существенно ниже, и этот момент следует четко понимать.

Пижма:

Грызуны не переносят сильных и резких запахов. Если разложить несколько веточек пижмы в местах, где могут обитать зверьки, они их начнут обходить стороной.

Пижму рекомендуется выкладывать там, где применение яда недопустимо, сюда можно отнести: продукты питания, лекарства и другие. Чтобы эффект от применения сохранялся, пижму следует регулярно обновлять.

Древесная зола:

Грызуны не переносят щелочь, так как она сильно разъедает лапки и создает дискомфорт. Поэтому есть простой способ: нужно посыпать древесной золой в местах, где могут находиться грызуны.

Этот метод есть смысл применять, когда в дачном домике не живут. На 10 квадратных метров нужно использовать около ведра золы. Минус этого метода очевиден, так как золу со временем придется убирать, а она начнет забиваться в углы и другие труднодоступные места в доме.

Обычная мышеловка и арахисовое масло:

Мыши прекрасно осознают опасность мышеловок. Если их постоянно устанавливать, со временем они просто перестанут работать.

Чтобы этого не случилось, необходимо устанавливать приманку посредине, а края обмазывать арахисовым маслом. Благодаря этому получится усыпить бдительность, и зверьки начнут чаще попадать в ловушки.

Гранулы:

Применяя гранулы, сразу следует позаботиться о домашних животных, которые могут случайно ими полакомиться.

Гранулы от мышей рекомендуется применять в качестве дополнительного способа во время борьбы. Как полноценный метод лучше не использовать, так как со временем грызуны начнут настораживаться при их виде.

Серная дымовая шашка:

Серную дымовую шашку не рекомендуется использовать в доме. Она идеально подойдет для погреба, хозяйственных помещений или гаража.

Суть метода: при зажигании шашки, начнет выделяться сернистый ангидрид. Он опасен даже для человека, поэтому эффект для зверьков будет колоссальным.