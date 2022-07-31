Сербия стягивает танки и авиацию на границу с Косово, уже начались бои
Вооруженные силы Сербии начали стягиваться к границе с Косово, сообщают СМИ.
Сербские войска начали массово стягиваться к границе с Косово, где уже начались первые перестрелки появились первые жертвы.
Президент Сербии Александр Вучич уже выступил с заявлением, в котором сказал, что войска Косова в полночь вторгнутся в страну.
В сербских районах на севере Косова местное население начало собираться в группы и выстраивать баррикады.
Также известно, что в городах по обе стороны границы начали звучать сирены воздушной тревоги.
Опубликовано: Николай Скира
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Сербия стягивает танки и авиацию на границу с Косово, уже начались бои
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