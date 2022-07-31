Сербия стягивает танки и авиацию на границу с Косово, уже начались бои

Вооруженные силы Сербии начали стягиваться к границе с Косово, сообщают СМИ.

Сербские войска начали массово стягиваться к границе с Косово, где уже начались первые перестрелки появились первые жертвы.

Президент Сербии Александр Вучич уже выступил с заявлением, в котором сказал, что войска Косова в полночь вторгнутся в страну.

В сербских районах на севере Косова местное население начало собираться в группы и выстраивать баррикады.

Также известно, что в городах по обе стороны границы начали звучать сирены воздушной тревоги.