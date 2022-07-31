Огородники рассказали, в каком порядке собирать урожай томатов

Приближается август - месяц, в течение которого дачники активно занимаются сбором урожая томатов.

Не стоит забывать о таком важном моменте, как неравномерное созревание плодов.

Если собрать все помидоры одновременно, то часть из них наверняка будет зелёной и останется такой и потом.

Таким образом, огороднику необходимо соблюдать определённый порядок сбора урожая. Но каков он?

Главное правило:

Сначала нужно срывать те плоды, которые располагаются в нижней части кустарника.

Дело в том, что именно эти овощи самыми первыми достигают нужной степени зрелости.

Через некоторое время нужно переходить к плодам, которые располагаются чуть выше.

В последнюю очередь надо собирать помидоры, растущие в верхней части куста.

В этом случае достаточно красными будут все томаты. И не придётся дозревать их дома.

Другие важные моменты:

Срывать помидоры желательно уже тогда, когда они покраснели. Впрочем, есть случай, когда можно начать собирать ещё зелёные томаты.

Речь идёт о ситуации, когда урожай нужно будет долго перевозить. Плоды, не достигшие достаточной степени зрелости, гораздо лучше справятся с транспортировкой, чем мягкие и ярко-красные томаты.

Ещё один важный нюанс связан с периодом прекращения сбора урожая. Успеть снять все плоды необходимо до тех пор, пока температура воздуха не достигнет отметки в +7 градусов.

Похолодание до этой температуры означает остановку процесса появления спелости и зрелости у плодов.