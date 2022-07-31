Огородники рассказали, в каком порядке собирать урожай томатов
Приближается август - месяц, в течение которого дачники активно занимаются сбором урожая томатов.
Не стоит забывать о таком важном моменте, как неравномерное созревание плодов.
Если собрать все помидоры одновременно, то часть из них наверняка будет зелёной и останется такой и потом.
Таким образом, огороднику необходимо соблюдать определённый порядок сбора урожая. Но каков он?
Главное правило:
Сначала нужно срывать те плоды, которые располагаются в нижней части кустарника.
Дело в том, что именно эти овощи самыми первыми достигают нужной степени зрелости.
Через некоторое время нужно переходить к плодам, которые располагаются чуть выше.
В последнюю очередь надо собирать помидоры, растущие в верхней части куста.
В этом случае достаточно красными будут все томаты. И не придётся дозревать их дома.
Другие важные моменты:
Срывать помидоры желательно уже тогда, когда они покраснели. Впрочем, есть случай, когда можно начать собирать ещё зелёные томаты.
Речь идёт о ситуации, когда урожай нужно будет долго перевозить. Плоды, не достигшие достаточной степени зрелости, гораздо лучше справятся с транспортировкой, чем мягкие и ярко-красные томаты.
Ещё один важный нюанс связан с периодом прекращения сбора урожая. Успеть снять все плоды необходимо до тех пор, пока температура воздуха не достигнет отметки в +7 градусов.
Похолодание до этой температуры означает остановку процесса появления спелости и зрелости у плодов.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Огородники рассказали, в каком порядке собирать урожай томатов
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