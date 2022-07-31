Дачники рассказали, как избавиться от тепличной белокрылки

Белокрылка – это мелкое насекомое, размер которого может достигать 2 мм. Несмотря на небольшой размер, этот вредитель способен нанести серьезный ущерб.

Первое, с чего стоит начать, – это обработка теплицы.

Важно выполнить несколько действий:

Избавиться от растительного мусора.

Обработка хлорной известью частей каркаса.

Снятие покрытия и его обработка.

Перекопка грунта.

Обработка всех съемных деталей антисептиков.

Речь идет о базовой профилактике, которая поможет избавиться от многих вредителей. Эту процедуру всегда стоит выполнять летом, когда урожай в теплице уже собран и есть время подготовиться к новому сезону.

Механический способ:

Несмотря на серьезный вред, бороться с этим вредителем можно обычной водой. Достаточно сильной струей воды сбить вредителя. Эффект будет кратковременным, но его стоит применять.

Также можно приготовить мыльный раствор: на литр воды растворить 200 г хозяйственного мыла. Этим раствором необходимо с помощью губки протереть каждый листочек. Также можно применять дегтярное мыло, которое обладает специфическим запахом.

Ловушки:

Применение ловушек – это популярный прием, который не обеспечивает хорошего эффекта, но часть вредителей получится победить. Можно купить обычную клейкую ленту и установить ее в теплицу. На такую ленту попадут не только белокрылки, но и другие опасные насекомые.

Основу из клейкой массы можно приготовить самостоятельно.

Для этого нужно взять:

канифоль;

кастровое масло;

вазелин.

Перечисленные компоненты смешиваются между собой и наносятся на бумагу, которая в последующем будет размещаться в теплице.

Биологический:

Такой способ можно назвать одним из самых эффективных, однако существуют особенности, которые имеют значение. Главный враг белокрылки – это божья коровка. Попадая в теплицу, она способна за короткое время уничтожить существенную часть взрослых особей и личинок.

Опытные дачники знают, что, если на участке появилось множество особей божьей коровки, это большая удача.

Фумигатор:

Фумигатор – это приспособление, которое хорошо справляется с комарами и мухами. А почему бы его не использовать против различных вредителей на участке?

Эффект от применения будет заметен, но здесь важно рассчитать мощность. Если теплица имеет большой объем, то один фумигатор может не справиться с поставленными задачами.

Нашатырный спирт:

Для обработки следует приготовить раствор: 3,5 мл 100 % спирта разбавляется с 10 литрами воды.

Конечно, можно применять и другие пропорции, важно правильно рассчитывать концентрацию. Если применять концентрированный раствор, он способен нанести серьезные ожоги растениям.

Настой из чеснока:

Белокрылка чувствительна к резким ароматам. Поэтому можно сделать простой раствор: 6 долек чеснока измельчить и смешать с 10 литрами воды.

Раствором обрабатываются не только растения, но и все части теплицы.