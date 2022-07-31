Опытные дачники рассказали о секретах осеннего компостирования

Если весной органики на дачных участках не хватает, то к осени ее в избытке.

Анаэробный метод:

Анаэробное компостирование подразумевает под собой переработку органики без доступа кислорода. В такой среде развиваются микроорганизмы, которые живут в безвоздушной среде.

Срок приготовления компоста при этом методе значительно возрастает, но хитрые дачники научились ускорять процесс.

Для этого траву, листья, сорняки нужно сложить в плотный черный пакет (обычно используют мешки для мусора), выпустить из него воздух, завязать и поставить в теплое место.

Можно даже на солнце. При таком компостировании уже через пару дней можно получить массу, напоминающую по запаху, консистенции и питательным свойствам навоз.

Микроорганизмы без доступа кислорода не могут полноценно окислять органику. Это повышает питательную ценность компоста, приготовленного анаэробным способом.

При классическом методе органика складывается в штабеля и перегнивает. На это уходит около 2-х лет.

Аэробный способ:

Этот метод компостирования более трудоемкий, но время приготовления можно ускорить. Однако придется раз в 2-3 недели перекладывать компостную кучу, насыщая ее таким образом кислородом. В аэробной среде развиваются другие микроорганизмы, которые быстрее перерабатывают органику.

Но и здесь есть нюанс: им нужно помочь.

В растительном сырье достаточно калия, а вот азот и фосфор в дефиците. Эти два элемента необходимы для жизнедеятельности бактерий.

Если внести в компостную кучу азот и фосфор, микроорганизмы начнут активно размножаться и так же активно перерабатывать органику, что позволит к следующему сезону получить готовый компост. А азот и фосфор будут включены в органическую форму, что значительно повысит питательную ценность компоста.

Натуральными источниками этих двух элементов является навоз и куриный помет. Их можно добавлять в компостную кучу в соотношении 1:3 — одна часть навоза и две части растительных останков.

Если навоз достать проблематично, можно воспользоваться минеральными удобрениями, например, суперфосфатом и мочевиной. Горсть того и другого на каждый слой высотой 30-40 см насытят компостную кучу азотом и фосфором, образуя идеальную среду для размножения микроорганизмов.

Применяя на практике эти нехитрые методы, легко добиться быстрого качественного компостирования осенних отходов с участка.