Дачники рассказали, какие растения отпугивают мух в саду

С одной стороны, проводя время на природе, мы должны учитывать компанию насекомых.

Проблемные мухи в саду:

Они могут быть чрезвычайно раздражающими, сводящими нас с ума. Постоянная борьба с мухами не вписывается в представление об идеальном времяпрепровождении в собственном саду. Их присутствие не только раздражает, но и может быть очень вредным.

Мухи безоговорочно садятся на еду, которую мы берем с собой на улицу, чтобы приятно провести время в саду.

Это может вызывать тошноту у многих людей, поскольку их образ жизни не очень гигиеничен — они часто сидят на фекалиях животных и людей, собирая и перенося огромное количество вредных бактерий.

Они могут привести к отравлению сальмонеллой, а список заболеваний, развитию которых они способствуют, включает брюшной тиф, туберкулез, тифозную лихорадку и дизентерию.

Итак, вы ищете способы, как избавиться от мух в вашем саду? Попробуйте использовать самый естественный метод — есть растения, которых насекомые избегают, как огня. На этом их преимущества не заканчиваются, ведь они станут еще и декоративным дополнением садового пространства.

Лаванда как средство от мух:

Найдите для нее место рядом с местами, где вы проводите больше всего времени. Многие люди предпочитают размещать её возле дверей и окон, потому что запах лаванды отпугивает как мух, так и комаров.

Рекомендуется сажать лаванду в горшки и размещать их на подоконниках, а также на балконах и террасах. Благодаря этому вы привнесете в свое окружение немного прованской атмосферы.

Чем избавиться от мух в саду? Отличный способ — мята!

Эфирные масла, входящие в ее состав, делают перечную мяту чрезвычайно ароматным растением. Для человека её запах очень приятен, но мухи не разделяют нашего энтузиазма. Стоит учесть, что мята быстро растет, поэтому дайте ей немного места.

Это, в свою очередь, отличная новость для всех любителей кулинарии — свежие листья мяты — прекрасное дополнение к десертам и освежающим напиткам. Мы также можем легко приготовить домашний сироп, который поможет вам справиться с проблемами пищеварения.

Мирт против мух:

Вы удивляетесь, какой запах мухам не нравится, и в то же время ищете декоративное растение, на которое будет приятно смотреть? Рассмотрим мирт. Хотя это немного забытый вид, с ним стоит познакомиться поближе. Мирт выращивают в основном в горшках, но летом его можно разместить в тихом месте в саду, чтобы избежать нашествия мух.

Это теплолюбивое растение, хотя его необходимо оберегать от чрезмерного солнечного света. Он цветет все лето, источая сладкий запах, который мухи находят очень непривлекательным. Что немаловажно, комары тоже не входят в группу его поклонников.

Выращивание голубой гвоздики:

Она понравится не только людям, ищущим естественные способы вывести мух в саду, но и садоводам, ценящим неприхотливые растения. Голубая гвоздика лучше всего растет на солнечных и сухих местах и морозоустойчива.

Вторая часть её названия относится к серебристым листьям, а в период цветения вы также можете рассчитывать на перистые и красочные цветы. Красиво выглядит и отпугивает мух — приятное с полезным!