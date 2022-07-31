Дачники рассказали, на появление какого вредителя указывают желтеющие листья огурцов

Обильное и долгое плодоношение огурцов под угрозой, если на грядках завелся этот вредитель.

Речь идет о паутинном клеще, при появлении которого желтеют и сохнут листья. Если не предпринять меры, то судьба урожая может оказаться под угрозой.

Маленькое насекомое быстро растет и размножается. Оно высасывает соки растения, из-за чего листья и приобретают чахнущий вид.

Особенно неприятно, когда паутинный клещ появляется в разгар сбора урожая. В этом случае применять сильнодействующие препараты нельзя. Но при этом избавиться от насекомого необходимо.

Есть эффективное народное средство против паутинного клеща на огурцах. Хозяйственное мыло мелко нарезают и размешивают в теплой воде до полного растворения (200 г на десять литров).

Полученным составом проводят опрыскивание растений либо губкой протирают листья. Для усиления эффекта в раствор добавляют деготь, чеснок, табак, лук.