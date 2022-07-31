Дачники рассказали, как получить 4 урожая редиски за сезон
Бывалые огородники никогда не ограничиваются только одним урожаем редиса в год.
А для этого достаточно выбирать правильные периоды для посадки растения.
Если всё сделать правильно, то в течение года получится собрать даже не два или три, а целых четыре урожая.
Первый посев:
Для того чтобы корнеплоды сформировались, летние температуры вовсе не нужны.
Поэтому посев семян редиса можно осуществить уже в первый весенний месяц.
Второй посев:
Успеть посадить вторую «порцию» редиса надо или в самом конце календарной весны, или в самом начале лета.
Причём место, выбранное для огородной культуры, нужно обязательно прикрывать днём. А вот в утренние и ночные периоды грядку следует оставлять открытой.
Дело в том, что постоянное «тенистое» расположение станет причиной формирования в первую очередь зелёной массы. Регулярное попадание солнечных лучей тоже не приведёт ни к чему хорошему.
Третий посев:
Его следует провести в начале июля. Перед осуществлением процедуры в почву необходимо внести перегной. Причём определённое его количество - 10 кило на квадратный метр.
Как и в предыдущем случае, во время дневного зноя грядка должна быть защищена укрывным материалом.
Четвёртый посев:
Он должен прийтись на тот период, когда огурцы и помидоры уже собраны. Обычно речь идёт о начале сентября.
Опубликовано: Ангелина Крент
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