Дачники рассказали, какие растения не следует обрезать летом

Обрезка — это одна из основных задач по уходу, которую не должен пропускать ни один садовод.

Хотя многие виды требуют летней обрезки, есть экземпляры, которым она совершенно не нужна.

Прежде чем доставать секатор или ножницы, ознакомьтесь с нашим списком растений, которые не следует обрезать летом.

Гортензия:

Букетные и древовидные гортензии особенно популярны во многих садах. Неудивительно! Их крупные и разноцветные цветы впечатляют даже тех, кто не является энтузиастом садоводства.

Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему гортензия не цветет? Время для садоводческой проверки совести! Эффектные кустарники не любят летней обрезки, поэтому если это случилось с вами в прошлом году, то, возможно, вы и сегодня имеете дело с нежелательными последствиями. Обрезку гортензии следует планировать на рубеже зимы и весны.

Кустарниковая лещина:

Это еще один популярный декоративный кустарник, который ценят за его декоративные качества, а также за простоту выращивания и не очень высокие требования. Кроме того, он быстро растет и может достигать высоты до полутора метров.

Его мелкие пятилепестковые цветки появляются уже в мае. Ими можно наслаждаться до октября, но цветущий кустарник наиболее впечатляет в июне и июле.

Когда следует проводить обрезку кустарника? Для достижения наилучших результатов планируйте посев в период с середины марта до конца апреля. Летом может возникнуть соблазн лишь аккуратно удалить сухие соцветия.

Пустырник:

Оригинальное название и еще более необычный внешний вид. Это отличительные признаки чубушника, одного из самых красивых лиственных кустарников, которыми вы можете засеять свой сад.

Эстетическая ценность этого уникального растения определяется тысячами крошечных, разветвленных цветочных стеблей, которые образуют украшение кроны. Как следует обрезать чубушник?

Это не обязательно, но может быть необходимо из-за склонности кустарника к слишком пышному росту длинных ветвей. Это может быть проблематично, особенно в небольших садах. Главное — не опоздать! Обрезку следует проводить не позднее апреля — в противном случае растение не зацветет в следующем сезоне.

Олеандр обыкновенный:

Наверное, не один человек скажет, что слово «обыкновенный» в названии — это большое недоразумение, ведь олеандр — один из самых элегантных садовых кустарников. Он цветет летом, поэтому ни в коем случае нельзя проводить обрезку в это время.

Однако не следует обрезать его полностью, так как чем старше становится куст, тем меньше появляется цветов. Если вы хорошо обрежете олеандр, то сможете сохранить его лучшие качества.

Начинайте работу после окончания цветения олеандра, обычно это происходит в сентябре. Некоторые садоводы предпочитают весеннюю обрезку, выбирая дату между февралем и апрелем, но при таком варианте вам придется считаться с более слабым цветением в следующем сезоне.

Помните: сок, вытекающий из олеандра, ядовит. Поэтому необходимо использовать защитные перчатки и тщательно очищать садовые инструменты после стрижки.

Буддлея Давида:

Его обычно называют «кустом бабочек», потому что его яркие соцветия привлекают разноцветных насекомых. Это делает выращивание буддлеи надежным патентом для сказочного сада! Однако следует помнить, что куст требует большого внимания и заботы со стороны садовода — в том числе и в плане обрезки.

Поскольку растение цветет летом, лучшее время для обрезки буддлеи — весна. В то же время помните, что поспешность — не лучший советчик. Кустарник чувствителен к низким температурам, поэтому слишком ранняя обрезка может серьезно повредить его.

По тем же причинам не оставляйте обрезку на осень, когда возрастает риск заморозков. Выберите конец марта/начало апреля, и буддлея будет распускать цветы по сезону.