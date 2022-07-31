Агрономы рассказали, как приготовить травяной настой для подкормки огородных культур

Для получения хорошего урожая необходимы подкормки. Они бывают минеральными и органическими. Среди вторых особенно популярны травяные настои.

Это натуральное удобрение, позволяющее получить экологически чистый урожай. К тому же материал для его приготовления всегда под рукой, на его покупку не нужно тратить деньги.

Такие составы насыщают огородные культуры питательными веществами, обогащают их кислородом, предотвращают рост сорняков.

Для приготовления настоя нужно приготовить тару с крышкой, например, ведро или бочку. Ее необходимо заполнить сорняками до половины, отряхивая с них грунт.

Затем в емкость наливают воду, закрывают крышку и оставляют в тепле. Через 10-12 дней масса становится однородной и пригодной для использования в качестве подкормки.

Перед применением состав разводят водой в соотношении 1:10. Под растения выливают по 2-3 л. Здоровые растения можно подкармливать раз в 3 недели, ослабленные – раз в 2 недели.

Не следует использовать травяной настой во время налива плодов, поскольку в нем содержится азот, который укоряет рост зелени. Настой нельзя хранить, со временем в нем образуются ядовитые аммиачные соединения.

Густую часть настоя можно использовать для мульчирования почвы. Неиспользованный раствор стоит вылить в компостную яму, чтобы ускорить процессы брожения.