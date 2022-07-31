Огородники рассказали, почему кабачки и огурцы растут в форме лампочки

Грушевидная форма плодов кабачков и огурцов указывает на нехватку или дефицит важных элементов.

В чем причина:

Неправильная форма у овощей из-за нехватки калия. Но бывает так, что дачники сбалансированно подкармливают растения, однако плоды все равно вырастают в форме лампочки. В данном случае проблема заключается в кислой почве, в которой растения очень плохо усваивают калий. 

Что делать:

Раскислить почву. Делают это внесением любого понравившегося удобрения: доломитовая мука, древесная зола или мел. 

Чтобы в дальнейшем не допускать этого, нужно перед посадкой растений проверить кислотность грунта.

Переизбыток калия:

Можно наблюдать и обратную ситуацию, когда дачники слишком активно подкармливают растения сульфатом калия. Давать это удобрение кабачкам и огурцам можно 2 раза за сезон и с интервалом в 30 дней. 

Опубликовано: Ангелина Крент

 

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