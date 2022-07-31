В ОПЕК+ отметили ценность присутствия России в организации

Новый Генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гайс отметил большое значение членства России в организации.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, новый генаральный секретарь ОПЕК+ Хайтам аль-Гайс в своём интервью для кувейтской газеты Al Ra'i высказал своё мнение касательно присутствия РФ в сообществе стран-экспортёров нефти.

Аль-Гайс заявил, что Россия является крупнейшим добытчиком энергоресурсов и неотъемлемым звеном в организации, а также важнейшим партнёром для стран-участниц ОПЕК+, без присутствия которой успех соглашения будет находиться под угрозой.