В ОПЕК+ отметили ценность присутствия России в организации
Новый Генсек ОПЕК+ Хайтам аль-Гайс отметил большое значение членства России в организации.
В воскресенье, 31 июля 2022 года, новый генаральный секретарь ОПЕК+ Хайтам аль-Гайс в своём интервью для кувейтской газеты Al Ra'i высказал своё мнение касательно присутствия РФ в сообществе стран-экспортёров нефти.
Аль-Гайс заявил, что Россия является крупнейшим добытчиком энергоресурсов и неотъемлемым звеном в организации, а также важнейшим партнёром для стран-участниц ОПЕК+, без присутствия которой успех соглашения будет находиться под угрозой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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