Спецназ Косова начал занимать приграничные населенные пункты
Силы специальных операций Косова начал занимать позиции вдоль границы с Сербией.
Силы специальных операций Косова выдвинулись в сторону границы с Сербией. Сообщается, что силовики начали занимать позиции в приграничных населенных пунктах. э
Также известно, что власти Косова отправили на границу с Сербией до 10 процентов от общего числа силовиков в стране.
При этом сербы также стягивают войска к границе. Ранее сообщалось о том, что сербская армия перебрасывает к границе боевую авиацию.
Во многих городах с обеих сторон звучат сирены тревоги. Также сообщается о наличии раненых среди гражданского населения.
Однако, ни одна из сторон пока не подтвердила данную информацию.
Опубликовано: Николай Скира
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