Спецназ Косова начал занимать приграничные населенные пункты

Силы специальных операций Косова начал занимать позиции вдоль границы с Сербией.

Силы специальных операций Косова выдвинулись в сторону границы с Сербией. Сообщается, что силовики начали занимать позиции в приграничных населенных пунктах. э

Также известно, что власти Косова отправили на границу с Сербией до 10 процентов от общего числа силовиков в стране.

При этом сербы также стягивают войска к границе. Ранее сообщалось о том, что сербская армия перебрасывает к границе боевую авиацию.

Во многих городах с обеих сторон звучат сирены тревоги. Также сообщается о наличии раненых среди гражданского населения.

Однако, ни одна из сторон пока не подтвердила данную информацию.