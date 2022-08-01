Reuters: Россия обстреляла украинский порт во время речи Путина

Во время праздника Военно-морского флота, во время подписания Путиным на украинский портовой город случилась ракетная атака.

Российские ракеты нанесли удар по украинскому портовому городу Николаев на Черном море, когда президент Владимир Путин подписал новую военно-морскую доктрину, в которой Соединенные Штаты рассматриваются как главный соперник России и устанавливаются глобальные морские амбиции в Черном море и Арктике.

Путин не упомянул конфликт на Украине во время речи, посвященной Дню Военно-морского флота России в воскресенье, но сказал, что военно-морской флот получит гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" в ближайшие месяцы. Ракеты могут двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, обгоняя средства противовоздушной обороны.

Пожарный работает над тушением пожара в здании, поскольку нападение России на Украину продолжается, в Николаеве

Празднование Дня военно-морского флота в порту Севастополя было сорвано, когда пять сотрудников российского военно-морского флота получили ранения в результате взрыва после того, как предполагаемый беспилотник залетел во двор Черноморского флота России, сообщил российским СМИ губернатор крымского портового города Михаил Развожаев.