В Болгарии прогремела серия взрывов на военных складах, ищут «российский след»

Необъяснимая серия взрывов произошла в воскресенье утром, 31 июля недалеко от города Карнобат на востоке Болгарии на складах боеприпасов, принадлежащих бизнесмену из военной промышленности Эмилиану Гебреву.

Как сообщает Общественное радио БНР, раненых и пострадавших нет, а следователи не исключат присутствие "российского следа". Несколько лет назад Гебрева отравили, и болгарская прокуратура обвинила в этом сотрудников российской военной разведки из ГРУ.

Около 4 часов утра последовали два мощных взрыва, за которыми последовала еще серия взрывов и пожар. Гебрев сообщил Общественному радио БНР, что на складах есть боеприпасы для утилизации. Он подчеркнул, что взрывы не могли произойти в результате действий персонала, так как в это время там никого не было.

Расследование причин инцидента должно начаться не менее чем через 24 часа после взрывов, когда можно будет безопасно проникнуть на склады. Пока ситуацию исследуют два беспилотника с воздуха.

Эмилиан Гебрев, его сын и деловой партнер стали жертвами попытки отравления в 2015 году. Расследование по делу началось летом 2015 года, затем было прекращено и возобновлено через три года.

В феврале 2020 года прокуратура предъявила обвинение трем гражданам России. Следователи тогда сообщили, что у них были поддельные документы, по которым россияне проникли в Болгарию. По данным прокуратуры, это якобы сотрудники российской военной разведки ГРУ.