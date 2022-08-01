С 1 августа Латвия отменила упрощенное пересечение границы гражданами России
Латвийские власти приняли решение с 1 августа приостановить действие соглашения об упрощенном пересечении границы гражданами России, проживающими в приграничных районах, сообщает портал Delfi.
Власти Риги сослались на то, что Россия закрыла латвийское консульство в Пскове, а именно это учреждение выдавало россиянам пропуска на пересечение границы.
Delfi напоминает, что соглашение о местном приграничном движении между Россией и Латвией действует с 2010 года.
24 февраля после начала российской спецоперации в Украине Латвия объявила о прекращении выдачи виз гражданам России. В Ригу для консультаций был вызван посол Латвии в Москве.
В начале апреля Латвия приняла решение закрыть российские консульства в Даугавпилсе и Лиепае, дипломатический персонал этих учреждений был признан нежелательным в Латвии.
Опубликовано: Николай Скира
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