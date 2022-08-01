Bloomberg: Зеленский осуждает жестокий российский обстрел украинского Николаева
Зеленский осуждает ‘жестокий’ российский обстрел украинского Николаева и действия Владимира Путина за бессердечность.
Зеленский осуждает ‘жестокий’ российский обстрел украинского Николаева.
“Сегодня один из самых страшных и коварных дней- сильный обстрел Николаева и области за весь период за весь период военных действий. Десятки ракет и снарядов”, - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
“Я хочу сказать всем гражданам города Николаева за их смелость и несгибаемость”.
Зеленский выразил соболезнования и отдал дань уважения Вадатурскому в своем воскресном обращении.
Воскресный обстрел простирается от Черного моря до северной границы Украины.
Помимо Николаева, российские войска в воскресенье семь раз обстреляли северную границу Сум, нанеся более 90 отдельных ударов, сообщил сумской губернатор Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале. По его словам, была повреждена ферма и уничтожено 25 гектаров (61,8 акра) пшеничных полей.
До 50 реактивных снарядов "Град" попали в жилые кварталы в южном городе Никополь в воскресенье утром, написал губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко в Telegram. Один человек был ранен.
Опубликовано: Силивончик Алина
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