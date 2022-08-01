Лукашенко назначил нового посла в России
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого на должность посла РБ в России.
Глава Беларуси Александр Лукашенко 1 августа принял указ о назначении Дмитрия Николаевича Крутого руководителем белорусского диппредставительства в России.
Ранее Дмитрий Крутой являлся заместителем руководителя администрации президента Беларуси. Крутой будет занимать не только должность чрезвычайного и полномочного посла, но и представителем Беларуси при Экономическом совете Содружества Независимых Государств.
Он станет спецпредставителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ Евразийского экономического союза.
Ранее Александр Лукашенко утвердил кандидатуру Максима Ермоловича на пост заместителя главы своей администрации.
Александр Кулик стал главой Минлесхоза, а Владимир Боровиков - послом Беларуси в Таиланде.
Александр Лукашенко отметил большую важность посольства Беларуси в России и назвал дипмиссию вторым правительством.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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