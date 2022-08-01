Лукашенко назначил нового посла в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого на должность посла РБ в России.

Глава Беларуси Александр Лукашенко 1 августа принял указ о назначении Дмитрия Николаевича Крутого руководителем белорусского диппредставительства в России.

Ранее Дмитрий Крутой являлся заместителем руководителя администрации президента Беларуси. Крутой будет занимать не только должность чрезвычайного и полномочного посла, но и представителем Беларуси при Экономическом совете Содружества Независимых Государств.

Он станет спецпредставителем Республики Беларусь по вопросам интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, ОДКБ, СНГ Евразийского экономического союза.

Ранее Александр Лукашенко утвердил кандидатуру Максима Ермоловича на пост заместителя главы своей администрации.

Александр Кулик стал главой Минлесхоза, а Владимир Боровиков - послом Беларуси в Таиланде.

Александр Лукашенко отметил большую важность посольства Беларуси в России и назвал дипмиссию вторым правительством.