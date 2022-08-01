Лукашенко сегодня назначил нового Министра и посла Беларуси в России

Белорусский лидер во Дворце Независимости объявил о кадровых перестановках в руководстве страны.

1 августа президент Беларуси проводит совещание во Дворце Независимости, на котором он объявляет о кадровых назначениях.

Так, президент Беларуси подписал указ о назначении Игоря Крутого новым Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Российской Федерации.

Лукашенко объявил и о том, что Александр Кулик будет новым министром лесного хозяйства. Максим Ермолович назначен на пост нового заместителя главы Администрации президента.

Также президент высказался и о сотрудничестве с Россией. По его словам, экономика - важнейший аспект.

"Главный вопрос - экономика. Будет экономика - будет все остальное", - заявил президент Беларуси.