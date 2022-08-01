Русские хакеры Killnet объявили войну производителю HIMARS

Экс-лидер российской хакерской группировки Killnet заявил, что объявляет войну крупнейшей американской военной корпорации Lockheed Martin, которая занимается производством РЗСО HIMARS.

О начале серии кибератак на корпорацию Lockheed Martin экс-лидер российской хакерской группировки KillMilk заявил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что «с сегодняшнего дня система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована».

Хакер также пригрозил, что будет публиковать личные данные сотрудников, которые участвуют в разработке и производстве реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS. Кроме того, экс-лидер Killnet призвал другие хакерские группировки присоединится к кибератакам п всему миру.

Ранее стало известно, что KillMilk покинул группировку Killnet для участия в других проектах. Сама группировка отмечала, что изначально создавалась как «сервис «убийства» конкурентов в сети, а потом стала одни из инструментов специальной военной операции» в Украине.

В Killnet также подтвердили, что перед окончательным уходом из группировки, экс-лидер KillMilk намерен провести атаку на американскую компаию Lockheed Martin. Представители группировки добавили, что долго готовились к подобным действиям.