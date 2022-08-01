Иран обещает, что переговоры по ядерной сделке возобновятся через несколько дней

Высокопоставленный иранский законодатель рассказал в интервью ISNA, что переговоры Ирана и мировых держав по ядерной сделке могут возобновиться в Вене в ближайшие несколько дней.

Член парламентской комиссии по национальной безопасности Якуб Резазаде сообщил изданию, что возобновление переговоров следует за усилиями европейских стран по заключению сделки.

Несколько дней назад посол Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пришло время принимать решение. Того же мнения придерживаются ядерные инспекторы ООН.

Сделка, от которой США отказались в 2018 году, ослабит санкции против Ирана и его нефтяной промышленности в обмен на ограничение его ядерной программы.

Переговорщик со стороны Ирана Али Багери Кани сообщил в Твиттере, что иранская сторона стремится к скорейшему завершению переговоров.

По его словам, Иран отреагировал на новые предложения Жозепа Борреля по поводу сделки. Представитель Госдепартамента США сообщил, что предложение Борреля рассматривается.

Соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий направлено на то, чтобы затруднить для Ирана накопление расщепляющихся материалов для ядерного оружия.

Тем временем в Иране заявляют, что страна располагает техническими возможностями для создания ядерной бомбы, но не собирается этого делать.