На границу Косово и Сербии прибыли американские солдаты

Военнослужащие американской армии прибыли на границу между Косово и Сербией.

Вчера, 31 августа, Косово-Сербский конфликт мог разгореться с новой силой. В сети появлялись видеозаписи, на которых были слышны звуки перестрелок на границе, а также сирены тревоги в приграничных городах.

Причиной тому стал закон об отмене действия сербских документов на территории Косова и запрет на въезд для машин с сербскими номерами.

Правда, после разговора руководства Косова с представителями Соединенных Штатов, закон, который планировалось ввести с 1 августа, перенесли на сентябрь.

Теперь же на границу двух стран прибыли военнослужащие НАТО из миротворческого контингента KFOR.