На границу Косово и Сербии прибыли американские солдаты
Военнослужащие американской армии прибыли на границу между Косово и Сербией.
Вчера, 31 августа, Косово-Сербский конфликт мог разгореться с новой силой. В сети появлялись видеозаписи, на которых были слышны звуки перестрелок на границе, а также сирены тревоги в приграничных городах.
Причиной тому стал закон об отмене действия сербских документов на территории Косова и запрет на въезд для машин с сербскими номерами.
Правда, после разговора руководства Косова с представителями Соединенных Штатов, закон, который планировалось ввести с 1 августа, перенесли на сентябрь.
Теперь же на границу двух стран прибыли военнослужащие НАТО из миротворческого контингента KFOR.
Опубликовано: Николай Скира
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