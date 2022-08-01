Сейм Латвии рассмотрит ходатайство о признании России террористическим государством

Парламент Латвии рассмотрит ходатайство о признании Российской Федерации государством-террористом.

В понедельник, 1 августа 2022 года, депутат латвийского сейма Рихардс Колс в своём аккаунте Twitter заявил, что парламент Латвии планирует на очередном заседании рассмотреть о придании России статуса террористического государства.

Колс отметил, что комиссия сейма по иностранным делам будет рассматривать якобы «аморальные действия России против Украины», чтобы признать Российскую Федерацию государством-террористом.