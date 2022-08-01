Ультраправому организатору штурма Капитолия в США грозит 15 лет тюремного заключения

Члену крайне правой организации Three Percenters грозит до 15 лет тюремного заключения за подготовку и организацию штурма Капитолия США 6 января 2021 года.

Гай Реффитт был одним из первых осужденных по делу о штурме Капитолия. Ранее, судом присаженных ему было предъявлено обвинение в пяти тяжких преступлениях, связанных с делом о штурме Капитолия.

Реффитт обвинялся в подстрекательстве к штурму, а также в препятствии осуществления следственных мероприятий и в ряде других преступлениях. Обвиняемый угрожал собственному сыну расправой, если тот позвонит в ФБР. Об этом рассказал сам сын подозреваемого на судебном заседании.

По всем, кроме одного, предъявленным обвинениям прокуратура добилась обвинительного приговора, сообщает агентство Reuters.

Прокуратура запросила для Реффита 15 лет колонии, однако окончательное решение суд пока не вынес.

В процессе судебного заседания адвокат Гая Реффита, ссылаясь на подавленное эмоциональное и психическое состояние своего подзащитного, вызванное потеряй работы в 2019 году, пытался смягчить приговор.

Также дочь подсудимого рассказала, что ее отец был ярым сторонником Дональда Трампа.

Являясь членом организации Three Percenters, Реффит передерживался крайне правых политических взглядов. Идеология данной организации основана на либертарианстве и на недоверии к федеральному правительству США. Многие члены данной группировки, как и обвиненный Реффит, участвовали в штурме Капитолия.