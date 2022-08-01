Пригожин встал на защиту Хаматовой, покинувшей Россию
Известный в России музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему очень жаль Чулпан Хаматову, которая сделала на родине немало добрых дел.
Иосиф Пригожин признался, что ему по-человечески жаль уехавшую в Латвию Чулпан Хаматову. Музыкальный продюсер считает артистку великой актрисой. Он также напомнил о благотворительной деятельности знаменитости в России.
Деятель музыкальной индустрии обращает внимание на то, что в копилке звезды экрана и сцены много добрых дел, спасённых человеческих жизней.
Пригожин вспомнил, как они совместными усилиями с Хаматовой оказывали помощь тяжело больной девочке из Перми. Страшный недуг юной пациентки требовал пересадки костной ткани дважды.
Пригожину не понятно, как Хаматова так быстро изменила отношение к РФ, покинув родное государство. Соотечественники и власти всегда хорошо относились к талантливой артистке.
Я не знаю, что и в какой момент в ней переклинило. Я не понимаю, где они ищут счастье. Самое большое счастье - это дома, на родине. И никто им не мешал жить, её никто не обижал.
Чуть раньше Пригожин дал комментарии относительно сделанного заявления актером и депутатом Государственной думы Дмитрием Певцовым, который выступил против выступлений поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова на территории Крыма, подписав обращение и окрестив концерты певца "мерзостью".
Музыкальный продюсер считает, что такие агрессивные заявления в адрес известных артистов не допустимы, а своё негодование Певцову, как и крымчанам, следовало бы перенаправить на организаторов выступлений.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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