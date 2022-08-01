Жителя Симферополя задержали за кражу пожертвований из мечетей

Житель города Симферополь крал пожертвования из городских и районных мечетей, за что и был задержан правоохранительными органами.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона. Суммарно из ящиков для пожертвований в крымских мечетях было украдено свыше 170 тыс. рублей.

31-летний мужчина, посещая местные мечети, с помощью металлического прута вскрывал ящики, куда верующие клали пожертвования. Впоследствии данные деньги он забирал себе.

Как отмечается в сообщении МВД, мужчина посещал мечети как в самом Симферополе, так и в его окрестностях. Некоторые молельные дома преступник обходил по несколько раз.

По месту жительства мужчины было обнаружено только орудие преступления - металлический прут. Со слов задержанного, украденные деньги он потратил на личные нужды, в том числе покупая дорогую одежду.

В отношении задержанного мужчины было возбужденно дело по 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Максимальное наказание, которое грозит вору в соответствии с данной статьей, - пять лет лишения свободы.