Президент Украины пригрозил, что зерна в этом сезоне будет меньше в два раза, что может породить тотальный голод всего мира.

Данная проблема спровоцирована Россией и ее спецоперацией. Поэтому по вероятному сожалению Зеленского страны вероятно, могут начать беспокоиться по поводу глобального голода.

“В этом году не стоит рассчитывать на большой урожай. Более того, расчет идет на два раза меньше.”, - написал украинский президент в Twitter на английском языке. Также президент Украины заявил, главной целью его страны является недопущение всемирного продовольственного кризиса, в котором виновата Россия.

Его комментарии появились после того, как стало известно, что владелец одной из крупнейших сельскохозяйственных компаний Украины был убит в результате обстрела стратегически важного южного города Николаева, недалеко от Черного моря.

До вторжения Украина была известна как житница Европы, ключевой поставщик для стран Северной Африки, Ближнего Востока и Азии. Когда Россия вторглась, она блокировала порты Украины, вызвав мировой дефицит зерна, который заставил ООН предупредить о надвигающейся голодной катастрофе.

Согласно видео, опубликованному Зеленским в Твиттере, в 2021 году Украина собрала и переработала 80 миллионов метрических тонн зерна. В это входили пшеница, кукуруза и ячмень, этого вполне хватало, чтобы дать еду 400 миллионам человек на целых полгода. Однако сейчас будет осуществляться отгрузка вдвое меньше указанных цифр, указал глава Украины в своем видеоролике.