Китайская государственная компания собирается строить порт и взлетную полосу на Соломоновых островах

Китайская государственная компания China Forestry Group Corp. планирует строить глубоководный порт на Соломоновых островах.

На фоне опасений по поводу желания Китая создать в южной части Тихого океана свой военно-морской плацдарм представители China Forestry Group Corp. побывала на плантации на острове Коломбангар, которую планирует купить.

Правление компании Kolombangara Forest Products Ltd. (KFPL), принадлежащей тайваньским и австралийским акционерам, в мае направило новоизбранному правительству Австралии письмо с предупреждением о «рисках и стратегических угрозах», которые представляет для Австралии такая продажа.

Но австралийские власти ответили, что не намерены вмешиваться. Офис министра иностранных дел Пенни Вонг сообщил Associated Press, что Австралия продолжает взаимодействовать с KFPL по поводу потенциальной продажи.

Обеспокоенность США и их союзников по поводу растущего влияния Китая в южной части Тихого океана усилилась в этом году, когда Китай и Соломоновы острова подписали двусторонний пакт о безопасности.

Это создает риск китайского военного присутствия всего в 2000 км от северо-восточного побережья Австралии.

Но премьер-министр Соломоновых островов Манассия Согаваре настаивает на том, что Китаю никогда не будет позволено создать военную базу в его стране.

Депутат Соломоновых островов Сайлас Таусинга, чей электорат проживает недалеко от Коломбангара, заявил, что у Китая большие амбиции разместить военную базу на Соломоновых островах. По его мнению, Австралии стоит беспокоиться по этому поводу.