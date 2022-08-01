Китайская государственная компания собирается строить порт и взлетную полосу на Соломоновых островах
Китайская государственная компания China Forestry Group Corp. планирует строить глубоководный порт на Соломоновых островах.
На фоне опасений по поводу желания Китая создать в южной части Тихого океана свой военно-морской плацдарм представители China Forestry Group Corp. побывала на плантации на острове Коломбангар, которую планирует купить.
Правление компании Kolombangara Forest Products Ltd. (KFPL), принадлежащей тайваньским и австралийским акционерам, в мае направило новоизбранному правительству Австралии письмо с предупреждением о «рисках и стратегических угрозах», которые представляет для Австралии такая продажа.
Но австралийские власти ответили, что не намерены вмешиваться. Офис министра иностранных дел Пенни Вонг сообщил Associated Press, что Австралия продолжает взаимодействовать с KFPL по поводу потенциальной продажи.
Обеспокоенность США и их союзников по поводу растущего влияния Китая в южной части Тихого океана усилилась в этом году, когда Китай и Соломоновы острова подписали двусторонний пакт о безопасности.
Это создает риск китайского военного присутствия всего в 2000 км от северо-восточного побережья Австралии.
Но премьер-министр Соломоновых островов Манассия Согаваре настаивает на том, что Китаю никогда не будет позволено создать военную базу в его стране.
Депутат Соломоновых островов Сайлас Таусинга, чей электорат проживает недалеко от Коломбангара, заявил, что у Китая большие амбиции разместить военную базу на Соломоновых островах. По его мнению, Австралии стоит беспокоиться по этому поводу.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Что необходимо предпринять, чтобы спасти зеленый лук от повреждения червями
На границе Сербии и Косова начались бои
Как бороться с насекомыми-вредителями и заболеваниями чеснока
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии